„Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz miliona serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie!’" - napisał we wpisie na Twitterze Donald Tusk, odnosząc się do słów premiera Morawieckiego.

Reklama

Do wypowiedzi Tuska odniósł się natomiast w Polskim Radiu 24 poseł Koalicji Polskiej Radosław Lubczyk. - Nie tylko się z nią nie zgadzam, ale jest to skandaliczna wypowiedź - ocenił poseł Koalicji Polskiej Radosław Lubczyk. - Każdy kto gra bezpieczeństwem Polski czy to jest Tusk czy Morawiecki, nie powinien znajdować się w polityce. Granice Polski, bezpieczeństwo Polski, są sprawą ponadpartyjną i nikt nie ma prawa wykorzystywać tego do gry politycznej. Tu musimy wszyscy stać jak jedna pięść. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy - powiedział. - Życie ludzkie, granice Polski, są wartością nadrzędną. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z Koalicji Polskiej w ten sposób grał. Nie ma możliwości. My mamy inne wartości. Dla nas nadrzędną wartością jest Polska, a nie gry polityczne - dodał.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk: PiS szuka pomocy wagnerowców Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami - napisał w mediach społecznościowych lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Lubczyk: Polskie Wojsko obroni naszych rodaków

Polityk, będący zawodowym oficerem, wysoko ocenił także kompetencje polskiego wojska i służb. - Daję sobie głowę uciąć za naszych chłopaków, którzy stoją na granicy. Polskie Wojsko obroni naszych rodaków - stwierdził. - Platforma Obywatelska ma głupi zwyczaj niszczyć opozycję, jak to było chociaż z Hołownią, czy inne sprawy, chociażby wyciąganie posłów z innych ugrupowań - dodał. - Nie bardzo to rozumiem. Jeśli chcemy wygrać wybory, rozmawiajmy na programy. Okładanie się pałką z każdej strony jest bez sensu - podkreślił.