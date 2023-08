Nowacka: Rządzący zawsze będą się bali. Wiedzą, że zmieniła się atmosfera

Zdaniem Nowackiej, patrząc na to, jak działają rządzący, ”czasem trzeba się obawiać czy Polska jest przygotowana" na ewentualne zagrożenie ze strony wagnerowców. - Jeżeli goście, którzy zgubili rakietę, potem ukrywali, że jej szukają i zwalili winę na dowództwo, oni odpowiadają za polską armię, to widzimy chaos. Po prostu boimy się, że to dowództwo może nie dźwignąć ewentualnych zagrożeń albo wprowadzić chaos - dodała.

My, jako Koalicja Obywatelska, jako jedyni mamy ambicje, by w każdej komisji wyborczej była osoba z nami związana - mówiła w rozmowie z TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej, Barbara Nowacka.

"Duda prezydentem wyłącznie do końca swojej kadencji"

Posłanka zapytana została również, jak Koalicja Obywatelska chce przekonać do zagłosowania za złagodzeniem prawa aborcyjnego ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. - Kiedy przyjdzie do głosowania, to nie sądzę, żeby przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego zagłosowała chociażby Urszula Pasławska czy Joanna Mucha. Władysław Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie niestety deklarował to, jak zagłosuje. Wydaje mi się, że społeczeństwo bardzo wiele pokazało. 2020 rok – kiedy masowo ludzie wychodzili na ulicę nie tylko w wielkich miastach, ale często w małych miejscowościach, które nigdy nie widziały protestu – również jest znakiem dla PSL-u, że dla kobiet ich wolność i prawo do decydowania jest po prostu bardzo ważne - powiedziała.

Jak przekonać Andrzeja Dudę do zmiany prawa? - To jest zdecydowanie większy problem, natomiast proszę pamiętać, że prezydent Duda będzie prezydentem wyłącznie do końca swojej kadencji, czyli do 2025 roku - powiedziała Nowacka. Jak podkreśliła, w pierwszej kolejności chce doprowadzić do tego, by ustawa dekryminalizująca aborcję weszła w życie. Zdaniem posłanki, w tym przypadku łatwiej będzie przekonać prezydenta i przyszłych koalicjantów.