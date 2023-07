Powrót do Konfederacji. Dobromir Sośnierz wystartuje w wyborach do Sejmu

W połowie lutego trzech posłów Konfederacji - Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz ogłosili, że odchodzą z Konfederacji i tworzą w Sejmie koło Wolnościowców.

- Wolnościowcy opuszczają z dniem dzisiejszym Konfederację, Wolnościowcy zakładają swoje własne koło i tym samym jest to koniec Konfederacji. Jest to koniec tej Konfederacji jaką znamy, koniec tej Konfederacji, na jaką się umawialiśmy - pluralistycznej, która miała aspiracje do tego, żeby być merytoryczną opozycją, tymczasem najbardziej merytorycznych posłów obecnie wyrzuca, zostawia za to spadochroniarzy i gawędziarzy - mówił na konferencji w Sejmie Dobromir Sośnierz.

W poniedziałek Sławomir Mentzen ogłosił, że Sośnierz wraca do Konfederacji i będzie kandydatem partii w wyborach do Sejmu.

"Po wielu perypetiach do Konfederacji wraca Dobromir Sośnierz! Jeden z najbardziej wolnościowych posłów tej kadencji. Będzie walczył o mandat w Siedlcach. Powodzenia Dobromir!" - napisał Mentzen.