Wielka Brytania: Partia Konserwatywna obroniła mandat zwolniony przez Borisa Johnsona

Sunak, były minister finansów, próbuje za pomocą swojego technokratycznego przywództwa odzyskać poparcie dla Partii konserwatywnej po serii skandali, jakie wstrząsnęły nią w 2022 roku i które zmusiły Johnsona do odejścia z polityki (chodzi przede wszystkim o łamanie przez premiera reżimu sanitarnego w czasie pandemii koronawirusa) oraz po tym jak następczyni Johnsona, Liz Truss, musiała odejść po zaledwie sześciu tygodniach, ponieważ forsowana przez nią polityka gospodarcza wywołała zamieszanie na rynkach.

495 Taką przewagą torysi obronili mandat w Uxbridge and South Ruislip

Torysi obronili mandat w Uxbridge and South Ruislip, ale stracili mandaty w okręgu Selby and Ainsty (tu mandat zdobyła Partia Pracy) oraz w Somerton and Frome (mandat zdobył polityk Liberalnych Demokratów). Mandat w pierwszym okręgu zwolnił się po tym, jak stronnik Johnsona złożył mandat w geście solidarności z byłym premierem. Z kolei mandat w Somerton and Frome został zwolniony po tym, jak z polityki odszedł David Warburton, w związku z formułowanymi pod jego adresem oskarżeniami o molestowanie seksualne i zażywanie kokainy.

Partia Pracy nie zdobędzie większości po wyborach w 2024 roku?

John Curtice, brytyjski ekspert ds. badania opinii publicznej twierdzi, że biorąc pod uwagę wyniki Partii Pracy w wyborach uzupełniających, jest mało prawdopodobne, że zdobędzie ona bezwzględną większość w wyborach. Zdaniem Curtice'a porażka labourzystów w Uxbridge pokazuje "potencjalną kruchość" prowadzenia tej partii w sondażach. Wybory wykazały też - jak twierdzi Curtice - potencjalną słabość torysów na południu kraju.