O tym, że premier Morawiecki otrzymał tablet Samsung Galaxy Tab SM-X200 dowiedzieliśmy się z wpisu do rejestru korzyści, który muszą wypełniać osoby pełniące funkcje publiczne. Darowiznę wyceniono na ok. 1199 zł - do rejestru, który prowadzi Państwowa Komisja Wyborcza muszą być zgłaszane prezenty o wartości powyżej 50 proc. najniższego wynagrodzenia. Rejestr jest uzupełnieniem oświadczenia majątkowego i musi być wypełniany do 30 dni od przyjęcia korzyści. Zapytaliśmy Kancelarię Premiera czy tablet został sprawdzony przez służby od cyberbezpieczeństwa oraz czy premier wykorzystuje go prywatnie lub służbowo.

Tablet z Korei dla Mateusza Morawieckiego: Ostrożnie z prezentami z Azji

„Tablet, który był prezentem od Ambasady Korei, został przekazany na rzecz Stowarzyszenia 'Paczka dla Bohatera' z siedzibą w Szczecinie, jako darowizna na cele charytatywne. Środki zostały przekazane na sfinansowanie przygotowania i dystrybucji świątecznych paczek dla 1500 podopiecznych stowarzyszenia” – odpisało nam Centrum Informacyjne Rządu. CIR nie odpowiedziało nam na pytanie czy prezent został sprawdzony przez ABW pod kątem bezpieczeństwa.

Przemysław Krejza, dyrektor ds. badań i rozwoju spółki Mediarecovery zajmującej się informatyką śledczą uważa, że zważywszy na okoliczności, „dobrze, że laptop ten przekazano komuś innemu i nie był przez premiera użytkowany”. – Laptop to urządzenie do gromadzenia informacji wrażliwych. By mógł go używać premier polskiego rządu, musi zostać sprawdzony przez piony bezpieczeństwa ABW. Zakładam że tak się dzieje i nawet jeśli sprzęt ten został przekazany komuś innemu to należało go zbadać – mówi nam dyrektor Krejza. Kilka miesięcy temu pięć chińskich firm, w tym Huawei i ZTE – zostało w USA uznanych za „niegodne zaufania”. Tak zdecydowała Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych. Jak jest w przypadku sprzętu elektronicznego z Korei?