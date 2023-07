Posłanka PiS na billboardach. KPRM miała zapłacić za projekt trzy miliony złotych

Podczas niedawnej konferencji branżowej Revenue Trends – co potem zacytowała w swoim artykule „Rzeczpospolita" – Łukasz Wejchert, do niedawna powszechnie ceniony menedżer w przedsięwzięciach internetowych, a obecnie inwestor, postawił tezę, że w Polsce brakuje funduszy gotowych do zainwestowania w start-upy.