Kandydat na prezydenta USA: Chińczycy i Żydzi odporni na COVID. Biały Dom reaguje

Robert F. Kennedy: Nigdy nie mówiłem, że COVID zaprojektowano, by oszczędził Żydów

Nagranie, które opublikował "New York Post", miało zostać wykonane w czasie kolacji na Manhattanie.

Czytaj więcej Polityka USA: Antyszczepionkowiec chce zostać prezydentem Antyszczepionkowiec, członek rodu Kennedych, 69-letni Robert F. Kennedy Jr., zamierza ubiegać się o nominację prezydencką Partii Demokratycznej - informuje Reuters

Kennedy w wypowiedzi nie przesądza czy wirus został sztucznie stworzony w taki sposób, by atakować konkretne rasy.



Do publikacji "New York Post" odniósł się sam kandydat. Kennedy napisał, że "nigdy przenigdy nie sugerował, że COVID-19 został zaprojektowany, by oszczędzić Żydów". "Wskazałem - w czasie rozmowy off-the-record - że USA i inne rządy rozwijają broń biologiczną ukierunkowaną etnicznie" - podkreślił. Powołał się też na badania z 2021 roku, z których wynikało, że najbardziej odporni na COVID-19 byli Chińczycy, Finowie i Żydzi Aszkenazyjscy. "Nie wierzę i nigdy nie wierzyłem, że efekt etniczny został celowo zaprojektowany" - dodał zamieszczając link do badań, do których się odwoływał.