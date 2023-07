Ukraińcy już się zadomowili w Niemczech

Jednak niemieckie landy, miasta i gminy nie mają nie tylko mieszkań, ale też pieniędzy na ich wynajem z przeznaczeniem dla szukających w Niemczech schronienia.

Bawarski rząd mówi otwarcie, że tak dłużej być nie może i należy się zastanowić nad zmniejszeniem atrakcyjności Niemiec dla imigrantów i uchodźców. Rząd federalny zapewnia, że nie ma mowy o wprowadzeniu ograniczeń liczby uchodźców z Ukrainy. To oni stanowią poważne obciążenie finansowe, mając zagwarantowany dostęp do świadczeń socjalnych takich samych jak bezrobotni Niemcy. Oznacza to miesięcznie zasiłki w wysokości 449 euro dla dorosłych i do niemal 400 a dzieci w zależności od wieku i ich liczby. Równocześnie władze biorą na siebie koszty mieszkania, czyli czynsz wraz z ogrzewaniem i zimną wodą. Do zapłaty pozostają rachunki za gaz i elektryczność, ale i tu uchodźcy liczyć mogą na pomoc.

Z najnowszych danach Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW) wynika, że 44 proc. ukraińskich uchodźców zamierza pozostać w Niemczech przez co najmniej kilka lat lub też na stałe. To o 5 punktów proc. więcej niż jesienią. Niemal jedna piąta uchodźców pracuje zawodowo i wtedy dochód netto w takich rodzinach wynosi 1730 euro miesięcznie. To niewiele mniej niż mediana krajowa kształtująca się na poziomie 1909 euro. Ale mediana rodzinnych dochodów netto całości ukraińskich uchodźców wynosi zaledwie 750 euro.

Trzy czwarte Ukraińców brało już udział w kursach językowych. Obecnie już tylko 18 proc. przyznaje, że nic nie rozumie z niemieckiego. Dwie trzecie dorosłych uchodźców to kobiety. Większość z nich liczy, że po wojnie dołączą do nich mężczyźni.