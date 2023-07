Prezes PiS Jarosław Kaczyński krytykuje Platformę Obywatelską mówiąc, że dziś to jest dawna komuna. Tymczasem w 2013 roku Zbigniew Ziobro powiedział, że „w ścisłym kierownictwie PiS jest grupa członków byłej PZPR”. Do tych słów odniósł się w rozmowie z Radiem ZET Patryk Jaki. - Ja temu nie zaprzeczam. Zgoda, że po naszej stronie też takie osoby się zdarzają, ja wiem, że są - powiedział europoseł Suwerennej Polski. - Partie polityczne mają swoje programy. Program może wspierać byłą komunę i może go nie wspierać. Chcę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj PO w PE ma koalicję z byłą komuną, my nie mamy. Co więcej. Deklarują się, że w przyszłości chcą stworzyć nową koalicję w Polsce i dobrze, żeby Polacy o tym wiedzieli. Razem startują również do Senatu - dodał polityk.

Czytaj więcej Polityka Jaki: W wyborach dostałem więcej głosów, niż było uczestników marszu 4 czerwca Nam się ciągle przykleja gębę, mechanizm jak w przypadku sędziego Szymona Marciniaka, takie donosy na nas, nieprawdziwe, zarzucające nam autorytaryzm - mówił w rozmowie z Radiem Plus europoseł wybrany z list PiS, polityk Suwerennej Polski, Patryk Jaki.

„Platforma Obywatelska stawała po stronie przywrócenia emerytur UB-ekom”

Jak stwierdził Jaki, „często w samolocie leci obok sekretarzy wybranych z listy Koalicji Obywatelskiej, na przykład Cimoszewicza czy Millera”. Kiedy politykowi zwrócono uwagę, że „Koalicja Europejska to nie Koalicja Obywatelska”, podkreślił: „Po pierwsze była jedna lista. Są też inne argumenty. Platforma jasno stawała po stronie przywrócenia nienależnych przywilejów w postaci emerytur UB-ekom i sądy po ich stronie stawały”. - Są ludzie, którzy mają po 10 tys. emerytury za to, że służyli komunistycznemu systemowi, a ci którzy byli po drugiej stronie mają znacząco mniejsze i chodziło tylko o przywrócenie takiej elementarnej sprawiedliwości, a nie zemsty - zaznaczył europoseł.

Polityk powiedział także, że „nie jest za tym, żeby wykluczać Lewicę z życia publicznego”. - Ale jest stara komun, kiedy Rosja rządziła w Polsce, są osoby, które chcą przywrócić te niesprawiedliwości. Nie ma to nic wspólnego ze współczesną Lewicą, z którą ja także mogę współpracować, co pokazałem przy okazji komisji weryfikacyjnej, gdzie dobrze mi się współpracowało z wieloma osobami i zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy - zaznaczył europoseł Suwerennej Polski.