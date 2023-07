"Nie jesteśmy Amazonem". Ben Wallace tłumaczy swe słowa o pomocy dla Ukrainy

Sekretarz obrony wyraził zadowolenie, że Brytyjczycy i wszystkie partie w brytyjskim parlamencie popierają wysiłki na rzecz wyposażenia Ukrainy w sprzęt. Dodał, że ponad 70 proc. Brytyjczyków popiera wspieranie Ukrainy.

Minister o stosunkach między Wielką Brytanią a Ukrainą

"Celem moich komentarzy było odzwierciedlenie tego, że ważne jest, aby pamiętać, by nie rozmawiać samemu ze sobą, lecz by starać się dotrzeć do innych obywateli, którzy wciąż trzeba przekonać" - oświadczył Ben Wallace. Minister obrony Wielkiej Brytanii zaznaczył, że jego słowa na temat "Amazona" zostały wygłoszone w 2022 roku, a chodziło w nich o "podkreślenie, że stosunki Wielkiej Brytanii z Ukrainą nie mają charakteru »transakcyjnego«, lecz bardziej »partnerski«".

We wpisie na Facebooku Ben Wallace zadeklarował także, że będzie osobiście wspierał Ukrainę "do samego końca, tak długo, jak będzie potrzeba".