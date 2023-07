Aborcja. Fundamentalny spór Ameryki

Przez dekady polityka wokół aborcji była niezmienna. Republikanie dążyli do obalenia postanowienia Roe v. Wade z 1973 r. legalizującego aborcję i tym motywowali swoich wyborców. Demokraci natomiast nie wdawali się w dyskusje na ten temat. Rok temu partie zamieniły się miejscami, jeśli chodzi o emocje wokół prawa do usuwania ciąży.

– Zagrożenie, że kobiety tracą przywilej, na którym polegały przez 50 lat, zmobilizował, podburzył i zjednoczył ludzi – podsumowała nastroje wśród demokratycznych wyborców w wywiadzie dla NPR demokratyczna gubernator Michigan Gretchen Whitmer.

W jej stanie w ubiegłym roku w referendum wyborcy decydowali o tym, czy ustanowić w lokalnej konstytucji prawo do usuwania ciąży i do antykoncepcji. Frekwencja w tamtych wyborach poszybowała w górę, dzięki czemu Whitmer bez trudu pokonała swojego republikańskiego oponenta. – To kwestia, która zupełnie zmieniła nastroje. Obie izby stanowego parlamentu przeszły w ręce demokratów, czego nie widzieliśmy od 40 lat – powiedziała Whitmer, przypominając, że Michigan, podobnie jak Pensylwania, będzie jednym z kluczowych stanów w wyborach prezydenckich 2024.

Ubiegający się o kolejną kadencję prezydent Joe Biden, który jest wyznania katolickiego i na początku swej kariery politycznej krytykował prawo do aborcji, teraz zmuszony jest do uwzględnienia tego tematu podczas kampanii wyborczej. – Kwestia ta stała się fundamentalną, decydującą, na kogo wyborcy będą głosować – mówi w wywiadzie dla NPR ankieterka z Nebraski.

Tak już było w połówkowych wyborach do Kongresu w 2022 r. Dostęp do aborcji stał się jednym z głównych tematów i zmobilizował wyborców w całym kraju. Kandydaci przedstawiali prawo do usuwania ciąży jako kwestie wolności, oskarżając przy tym republikanów o ekstremizm. Dzięki temu demokratom lepiej poszło w wyborach połówkowych, niż się spodziewano: utrzymali większość w Senacie, a w Izbie Reprezentantów stracili mniej miejsc, niż przewidywano.