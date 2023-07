Czy celem władz Gruzji jest śmierć Saakaszwilego?

– Mogę być fizycznie słaby, ale jestem silny wewnętrznie. Nie popełniałem przestępstw przeciw Gruzji – mówił na zdalnym posiedzeniu sądu były prezydent kraju. Micheil Saakaszwili, wyczerpany i bardzo wychudzony, zagrożony jest kolejnym wyrokiem.

– Trudno powiedzieć, jaką ma teraz wagę. Przed aresztowaniem ważył 116 kg (przy wzroście 195 cm – red.). W lutym już tylko 67 kg – mówił jego brat Dawid.

Dwa lata temu były prezydent Gruzji trafił w swej ojczyźnie do więzienia. Wrócił do niej nielegalnie, nie zważając na to, że groziło mu uwięzienie. Wcześniej, przez kilka lat prowadził działalność polityczną w Ukrainie, gdzie był nawet gubernatorem Odessy. Otrzymał też ukraińskie obywatelstwo.

Widok wychudzonego Saakaszwilego na posiedzeniu sądu wywołał dyplomatyczny skandal. – Właśnie teraz Rosja, rękoma gruzińskich władz, zabija obywatela Ukrainy – powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Nawiązał przy tym do znanej, osobistej nienawiści Władimira Putina do Saakaszwilego oraz szerzej, do przywódców krajów, jacy doszli do władzy na fali rewolucji w pierwszej dekadzie obecnego stulecia (m.in. byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki).