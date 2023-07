Wiceminister Błażej Poboży o imigrantach: Polska potrzebuje wykwalifikowanych pracowników

Wiceminister był pytany o słowa Donalda Tuska, który stwierdził, że "Polacy muszą uzyskać kontrolę nad swoim państwem i granicami" i zwrócił uwagę na projekt rozporządzenia MSZ, które przewiduje ułatwienie wystawiania wiz obywatelom 21 państw z Afryki i Azji.

Błażej Poboży: Donald Tusk sięga po kartę Konfederacji

- Donald Tusk gra na karcie, która brzmi w jego przypadku skrajnie niewiarygodnie. Pamiętamy jak on i jego ministrowie byli zwolennikami niemieckiej polityki migracyjnej, polegającej na otwarciu drzwi dla masowej, nielegalnej imigracji z południowego szlaku. Najbardziej zaskakujące jest to, że Donald Tusk sięga po kartę, po którą sięgali do tej pory liderzy Konfederacji. To jest jakaś kolejna wolta, piwot Donalda Tuska, który tylko czekać aż ruszy w pielgrzymkę - odparł wiceminister.

- My to wyraźnie podkreślamy od samego początku: należy oddzielić kwestię nielegalnych imigrantów od cudzoziemców, którzy szukają w Polsce pracy wykorzystując legalne możliwości - dodał Poboży w kontekście rozporządzenia, o którym mówił Tusk.

- Polskie państwo się rozwija, polska gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych pracowników - tłumaczył konieczność sprowadzania do Polski imigrantów wiceminister. Poboży zwrócił uwagę, że Polska przyjmuje "zweryfikowanych, sprawdzonych (imigrantów)".