W piątek na dwóch konferencjach prasowych - jednej w Warszawie, drugiej w Starachowicach - Michał Kołodziejczak i Marek Materek ogłosili współpracę przed wyborami do Sejmu, które najpewniej odbędą się 15 października. - Starachowicami rządzimy od kilku lat i realizujemy tu programy skierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Nasze wspólne doświadczenia i pracę chcemy wykorzystać dla dobra Polski - mówił w trakcie konferencji prasowej w Starachowicach Marek Materek. Jak podkreślił, AgroUnia zajmuje się konkretnymi sprawami i doprowadziła np. do odwołania kolejnych ministrów rolnictwa w Polsce. Materek od wielu miesięcy buduje swój ruch polityczny i partię, która nosi nazwę Nowa Demokracja TAK. Jego projekt odwołuje się też do kwestii pokoleniowych i do przełamania duopolu PO-PiS. Cały projekt ma nazywać się Ruch Społeczny AgroUnia TAK.

O plany na najbliższe dni i tygodnie pytamy lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka - W poniedziałek pokażemy logo projektu Ruchu Społecznego AgroUnia TAK i hasła całego przedsięwzięcia to np. #ŁączyNasKonkret. Skąd takie hasło? Mówimy o konkretach. Inne partie mówią jedynie o ogółach i drobnej korekcie. To nic nie zmienia. My będziemy załatwiać konkretne sprawy między innymi: budownictwo mieszkań na wynajem, bezpłatny transport publiczny, stabilne ceny żywności, likwidacja powiatów. Wiemy, że potrzebujemy głębokiej zmiany. My mamy konkrety. To nas odróżnia od pozostałych partii - mówi nam Kołodziejczak. - Będziemy też uruchamiać akcję pro-frekwencyjną w najbliższym tygodniu. Przeraża fakt, że 40 procent Polaków nie chcę głosować. Będziemy namawiać ich, by poszli do wyborów - dodaje w rozmowie z "Rzeczpospolitą” Kołodziejczak.

Liderzy nowego projektu zapowiadają, że będą go budować w całej Polsce oddolnie, przy dużym udziale samorządowców i działaczy AgroUnii, która od również od wielu miesięcy rozbudowuje swoje struktury w całym kraju. Przed politykami - podobnie jak przed innymi siłami politycznymi - bardzo pracowite wakacje i przygotowania nie tylko do budowy list wyborczych w 41 okręgach do Sejmu, jak i do zbierania podpisów pod listami w okręgach. Ruch Marka Materka zaprezentował ponadto już kilkoro kandydatów do Senatu, gdzie w niektórych okręgach będzie rywalizował z Paktem Senackim, kandydatami Bezpartyjnych, PiS i być może Konfederacji.