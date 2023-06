Kto zbierał podpisy dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ryczałtowy ZUS, płacony przez przedsiębiorców, to „zabójca miejsc pracy w Polsce”, a składki powinny być fakultatywne – uważają autorzy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców”. Inicjatorem projektu jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, jednak jako urzędnik państwowy nie mógł się zaangażować w zbiórkę 100 tys. podpisów, więc oficjalnie tego nie robił. W rzeczywistości miało być jednak inaczej. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, w którym o możliwości popełnienia przestępstwa przez Abramowicza informuje jego podwładny.

Wynika z niego, że Abramowicz zbierał podpisy w godzinach pracy, wykorzystując samochód służbowy, noclegi i podróże, opłacane z pieniędzy Biura, a nawet nakazał zbiórkę pracownikom. W zawiadomieniu podano ich nazwiska, a nawet, jakie konkretnie czynności musieli wykonywać. Autor zawiadomienia twierdzi, że doszło do złamania prawa, bo Abramowicz, przekraczając uprawnienia, działał na szkodę interesu publicznego, i tym samym naruszył art. 231 kk.

Wątpliwa zbiórka

Co na to Abramowicz? „Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców nie wypłynęło żadne zawiadomienie ani informacja dotycząca opisanej sprawy. Dlatego też nie możemy się do niej odnieść i jej skomentować” – informuje nas tylko wydział prasowy Biura.

To jednak tylko kolejna z wielu informacji świadczących o tym, że rzekomo prywatna zbiórka podpisów organizowana była za publiczne pieniądze. Za zbiórkę formalnie odpowiadała Fundacja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, która nie dość, że nazywa się łudząco podobnie do organu Abramowicza, to w dodatku obie mają niemal identyczny adres strony internetowej: rzecznikmsp.pl i rzecznikmsp.gov.pl. Jest też między nimi związek personalny. Prezesem fundacji jest Marek Woch, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.