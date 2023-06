Wybory prezydenckie w USA. Zatrzęsienie republikańskich kandydatów

– Jeżeli zostanie wybrany na prezydenta, DeSantis będzie miał 46 lat. Młodszy niż każdy prezydent od czasów JFK. Jego sztab wyborczy chce, aby wyborcy o tym wiedzieli – pisze „New York Times”.

Byli koło Trumpa

Mniej szczęścia w sondażach ma były wiceprezydent Mike Pence. Swoją kandydaturę rozpoczął ostrą krytyką swojego byłego szefa, oskarżając go o odejście od konserwatywnych zasad oraz narażenie życia jego oraz wszystkich polityków zgromadzonych na Kapitolu 6 stycznia 2021 r. – Odchodzi od tradycyjnego podejścia do aborcji, a jego poglądy na temat długu narodowego są identyczne jak prezydenta Bidena – powiedział Pence, dodając, że nikt, kto „stawia się ponad konstytucję, nie powinien rządzić Stanami Zjednoczonymi”.

Najgłośniejszym krytykiem Trumpa na razie okazał się Chris Christie, były gubernator New Jersey, który już o najwyższy urząd ubiegał się w 2016 r. O byłym prezydencie mówi, że jest „samotnym, skupionym na sobie, dbającym tylko o siebie typem”. – Z dwóch powodów atakuję Trumpa. Po pierwsze on zasługuje na to, po drugie to sposób na wygraną – powiedział Christie, z którego Trump się natrząsa nazywając go „nieudacznym kierownikiem kampanii”, bo przez krótki czas Christie dowodził kampanią Trumpa w 2016 r., a potem przewodził jego grupie przejściowej.

Inni republikanie w wyścigu o nominację

Republikańskie grono kandydatów zdominowane jest przez białoskórych mężczyzn, co w ostatnich latach stało się przedmiotem krytyki w Ameryce, w której mniejszości demograficzne i etniczne stają się coraz liczniejsze.

Pojawili się jednak w tej kampanii przedstawiciele grup do tej pory mało reprezentowanych w polityce amerykańskiej. Komentatorzy liczą na to, że walczyć będą o kwestie związane z tolerancją rasową czy migracją, które podobnie jak ograniczenie dostępu do broni są mało popularnymi po republikańskiej stronie podziału politycznego.