Bielan: Potrzebujemy silnego głosu narodu ws. relokacji uchodźców

W tej sprawie trzeba się odwołać do głosu narodu, żeby z jeszcze mocniejszym mandatem przyjechać na kolejne posiedzenie do Brukseli Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, europoseł PiS-u

- Mam nadzieję, że Polacy odrzucą ten mechanizm w referendum. Potrzebny jest zimny prysznic na głowę europejskich urzędników, żeby zatrzymać ten zły i chory pomysł - uważa parlamentarzysta.

Europoseł PiS o relokacji uchodźców w UE: Urzędnicy Komisji Europejskiej przewracają stolik

Prezes Partii Republikańskiej odniósł się następnie do tezy, że referendum ws. paktu migracyjnego jest obliczone wyłącznie na kampanię wyborczą PiS-u. Jego zdaniem, "za tę sytuację odpowiedzialni są europejscy urzędnicy, którzy postanowili wesprzeć kogoś w kampanii wyborczej, bo to oni wrócili z tym pomysłem".

- Ten mechanizm był proponowany w 2014 roku i został wówczas odrzucony. W 2018 roku KE przyjęła decyzję, że mechanizm będzie dobrowolny i nie będzie żadnego przymusu. A teraz, po pięciu latach od tamtej decyzji urzędnicy KE przewracają stolik. To pokazuje, że nie możemy mieć zaufania do polityków europejskich, którzy łamią swoje zobowiązania. W tej sprawie trzeba się odwołać do głosu narodu, żeby z jeszcze mocniejszym mandatem przyjechać na kolejne posiedzenie do Brukseli - podkreślił Bielan.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż. Połowa Polaków chce referendum ws. relokacji migrantów Jedna czwarta Polaków zdecydowanie chce, a 30 proc. zdecydowanie nie chce zapowiedzianego przez Jarosława Kaczyńskiego referendum w spawie relokacji migrantów w UE. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Europoseł został zapytany o to, czy Polska będzie wnioskować o zawieszenie mechanizmu relokacji migrantów, ze względu na liczbę uchodźców, których przyjęła z Ukrainy od początku rosyjskiej agresji.