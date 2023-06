Tadeusz Cymański: Spór z Jackiem Ozdobą? Zachowanie wiceministra nie było eleganckie

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem poseł odniósł się do konfliktu z Jackiem Ozdobą, wiceministrem klimatu i środowiska z Suwerennej Polski. Cymański skrytykował go za opublikowanie tweeta odnoszącego się do meczu Polska-Niemcy, który zakończył się wynikiem 1:0 dla Polaków. Ozdoba skomentował wynik spotkania pisząc "Polska-Tusk 1:0" i umieszczając przy nazwisku przewodniczącego PO niemiecką flagę. Cymański następnie przeprosił za swojego partyjnego kolegę.

Tadeusz Cymański: Nie przechodzę do PiS dla miejsca na liście czy innych profitów

- Spotkało się to z bardzo niedobrą reakcją - pan Ozdoba przeprosił za moje zachowanie. To nie było eleganckie i bardzo mi przykro z tego powodu. Uważam, że Jacek Ozdoba to bardzo dobry i pracowity poseł. Trzymam za niego kciuki i wszystko przed nim. Niestety emocje czasem przybierają czasem zbyt mocną formę - stwierdził parlamentarzysta.

Cymański został zapytany o to, dlaczego przeszedł z Suwerennej Polski do PiS-u.

- Złożyłem akces do PiS-u i nie kryje się z tym. Sprawa nie ma podwójnego dna, a samo przejście nie daje mi żadnej korzyści w kontekście miejsca na liście, czy innych profitów kojarzonych z władzą - podkreślił polityk.