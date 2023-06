Moskwa liczy na niemiecką postkomunistyczną lewicę i AfD

Publiczne wypowiedzi pani Wagenknecht to czysta propaganda proputinowska prof. Stefan Troebst, niemiecki historyk

Wagenknecht zasłynęła ostatnio z „Manifestu pokojowego” opracowanego wspólnie z ikoną niemieckiego feminizmu Alice Schwarzer. Pod postulatami „wstrzymania eskalacji dostaw broni” do Ukrainy, wstrzymania ognia i rozpoczęcia negocjacji pokojowych podpisało się ponad 800 tys. osób. To kilkanaście razy więcej niż członków partii. Apel spodobał się też wielu sympatykom prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). To z kolei zaniepokoiło mocno kierownictwo postkomunistów.

Pojawiły się spekulacje, czy w rezultacie rozłamu w partii postkomunistów nie dojdzie do utworzenia nowego ugrupowania o profilu nacjonalistyczno-socjalistycznym. Jak wynika z niedawnych informacji „Washington Post”, na Kremlu trwają od dawna przygotowania do utworzenia tego rodzaju piątej kolumny w Niemczech. Jak pisał amerykański dziennik, Siergiej Kirilenko, zastępca kremlowskiej administracji, już 13 lipca 2022 r. zgromadził zespół ekspertów, informując ich, że Niemcy znajdują się „w centrum” wysiłków Moskwy zmierzających do osłabienia poparcia dla Ukrainy w Europie. Zgodnie z rosyjskim planem – ujętym w dokumencie datowanym na 9 września 2022 r, w którego posiadaniu jest „Washington Post” – AfD i skrajna lewica skupiona wokół Wagenknecht powinny się zjednoczyć. Nowe ugrupowanie miałoby zdobyć „większość w wyborach na każdym szczeblu” z pozytywnym skutkiem dla Rosji. W Berlinie nikt w realizację takiego planu nie wierzy.