38,8 proc. Łącznie tyle respondentów uważa, że rząd - w jakiejś formule - utworzy opozycja

Do 2015 roku wszystkie rządy większościowe powstałe w Polsce po 1989 roku miały charakter koalicyjny. W praktyce koalicyjny charakter ma też rząd PiS - tworzą go bowiem partie tzw. Zjednoczonej Prawicy czyli Prawo i Sprawiedliwość, a także Suwerenna Polska i Partia Republikańska (do 2021 roku w skład Zjednoczonej Prawicy wchodziło Porozumienie Jarosława Gowina).

Jaki wynik wyborów parlamentarnych przewidują Polacy?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jakim wynikiem - ich zdaniem - zakończą się jesienne wybory parlamentarne.

Na tak zadane pytanie 17,4 proc. respondentów odpowiedziało, że wybory wygra PiS i utworzy rząd większościowy.

Zdaniem 20,4 proc. wybory wygra PiS i utworzy rząd w koalicji z innym ugrupowaniem bądź ugrupowaniami.