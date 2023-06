Müller był pytany o wpis premiera Mateusza Morawieckiego, który o wtorkowej decyzji SN napisał, że jest to "kuriozalna próba zainstalowania w Polsce sędziokracji".

Morawiecki odniósł się do decyzji SN, który we wtorek stwierdził, iż "ułaskawienie dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" po tym jak w ich sprawie zapadł wyrok skazujący w sądzie I instancji "nie kończy sprawy". SN przekazał sprawę ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz jego zastępcy do ponownego rozpatrzenia w sądzie okręgowym.

W piątek w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że SN nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prawa łaski.

- W sytuacji, gdy mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, gdy mamy jasne przepisy konstytucyjne, czymś kuriozalnym jest, że grupa kilku sędziów próbuje - de facto - zmieniać przepisy konstytucji, czyli literalne jej brzmienie - odparł.