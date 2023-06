Marek Kozubal: Wyciągajmy wnioski z błędów

Cofnijmy się zatem do 16 grudnia. Tego dnia Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Naziemne stacje radiolokacyjne na terytorium Polski zarejestrowały tzw. odbicie radarowe. Zanikało ono i ponownie się pojawiało. Nie wychwyciły one obiektu nad terytorium Ukrainy, tylko już w polskiej przestrzeni. Zapadła decyzja o podniesieniu gotowości obrony powietrznej oraz poderwaniu dwóch par samolotów bojowych do poszukiwania obiektu. Tego dnia były fatalne warunki pogodowe. To zdaniem naszych rozmówców mogło fałszować obraz rejestrowany przez stacje radiolokacyjne i być zinterpretowane nawet jako anomalia pogodowa.

Zatem 16 grudnia armia ani nie posiadała informacji o rosyjskiej rakiecie, bo jej nie znalazła, a piloci jej nie przechwycili. Nie było też pewności, że przekroczyła polską granicę, bo zobaczyli „coś niezidentyfikowanego” już nad terytorium Polski.

Oczywiście to świadczy o słabości zdolności Sił Zbrojnych. Dzisiaj wiemy, że nie wszystkie procedury dotyczące informowania zadziałały. Niestety, w wojsku tzw. rozgrzane telefony w trudnych sytuacjach to norma, a wypełnianie „kwitów” odbywa się później.

Dlatego zakładam, że dla ucięcia spekulacji przypadek ten muszą solidnie zbadać prokuratura i NIK. I to już robią. Zakładam, że wnioski nie zostaną utajnione, tylko będą jawne. Nauczmy się wyciągać wnioski z błędów.