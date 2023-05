Na uwagę, że sąd administracyjny bada tylko zgodność działania z procedurami i nie musi zawiesić decyzji komisji, Müller powtórzył, że "jeżeli będzie decyzja podjęta w sprawie jakiejś osoby, to taka osoba ma prawo wniosku do sądu oraz wniosku do sądu o zawieszeniu tej decyzji". - Sąd może się do takiej decyzji przychylić - dodał.

Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Artykuł 99, ust. 3 Konstytucji RP

- Artykuł 99 ust. 3 Konstytucji mówi o tym, że do Sejmu nie mogą kandydować osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności. Nie ma zagrożenia żadnego polityka w Polsce, że z tytułu decyzji podjętej przez komisję nie będzie mógł kandydować do Sejmu - przekonywał też. Na pytanie pełnienia jakich funkcji może komisja zakazać, rzecznik przyznał, że chodzi o takie stanowiska jak "dyrektorzy departamentów, ministrowie czy premier rządu".