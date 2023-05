W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, hodowca może ubiegać się o prawo wyłączne do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do korzystania zarobkowego z niej i odnosi się do odmian wszystkich rodzajów i gatunków roślin. Wyłączne prawo do nowej odmiany przyznaje się na wniosek hodowcy.