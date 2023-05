Wallace był też pytany o potencjalną kontrofensywę Ukrainy, której celem mogłoby być odbicie Krymu, nielegalnie okupowanego przez Rosję od 2014 roku.

Brytyjski minister: Nie staniemy na drodze ukraińskiego ataku na Krym

Brytyjski minister stwierdził, że Ukraińcy mają "pełne prawo uczynić to zgodnie z prawem do samoobrony".



- To ziemia, nad którą sprawują suwerenność. To tak, jakbyście spytali mnie czy USA zdecydują się odzyskać część Teksasu z rąk wroga, który go najechał. Nie pyta się nikogo z zagranicy o to, co można, a czego nie można odzyskać. To ukraińska ziemia, ich suwerenne terytorium, została najechana, stracili tysiące ludzi w wyniku tej inwazji i, sądzę, to będzie wyłącznie decyzja Ukrainy - dodał.

- Wielka Brytania nie zamierza stać na drodze do tego - podkreślił.