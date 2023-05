Rosja mści się za zablokowane konta

Czytaj więcej Dyplomacja Zajęte miliony rosyjskiej ambasady w Polsce. Rosja: Możemy odpowiedzieć asymetrycznie Rosja dopuszcza możliwość zastosowania w odpowiedzi środków asymetrycznych - oświadczyła rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa, odnosząc się do sprawy zablokowania środków na rachunkach ambasady Rosji w Polsce.

Polska jest częścią UE i obowiązuje ją ustawa o finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy - banki muszą informować GIIF o transakcjach przekraczających 15 tys. euro. W tym samym czasie kiedy polscy śledczy zdecydowali o zablokowaniu kont rosyjskiej ambasady, na wniosek szefa ABW (na podstawie informacji od sojuszników) wydalono z kraju 45 rosyjskich dyplomatów pod zarzutem szpiegostwa przeciw Polsce.

Próbowaliśmy dopytać MSZ o szczegóły dotyczące retorsji wobec polskiej placówki w Moskwie. Na jakiej podstawie Rosja zablokowała nam konta i o jakie kwoty chodzi. A także, jak ambasada radzi sobie w tej sytuacji?

Jednak resort odmówił nam odpowiedzi. „Z uwagi na konieczność uwzględnienia aktualnej sytuacji bezpieczeństwa Ambasady RP w Moskwie i jej personelu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie może udzielić odpowiedzi na dodatkowe pytania” - odpisało nam biuro MSZ.

- Nie rozumiem dlaczego nie chcą na to odpowiedzieć. Rosjanie przecież wiedzą jaką sumę zablokowali polskiej ambasadzie i znają podstawę zastosowania blokady tych środków. To nie jest tajemnica, jaką wrogowie mogliby wykraść. Nie wiem przed kim MSZ chroni te informacje i dlaczego ukrywa je przed polskim społeczeństwem – komentuje poseł Marek Biernacki z KP, były koordynator ds. służb specjalnych. Jak zaznacza, Rosjanie "zapewne wymyślili uzasadnienie, „mają w tym bogatą tradycję i wyobraźnię”. - Myślę, że nie wysilali się, i potraktowali to jako retorsję, że skoro Polska zablokowała ich środki, to oni zrobili dokładnie to samo. I dopóki my im nie zwrócimy ich pieniędzy, oni nie oddadzą naszych – mówi poseł Biernacki.

Według naszej wiedzy, w polskiej placówce w Moskwie nadal pracują 44 osoby - sporo zważywszy na fakt, że Polska przestała wydawać wizy Rosjanom od ubiegłego roku. Jak funkcjonuje ambasada? Nie zostali o tym poinformowani nawet posłowie z komisji spraw zagranicznych. - Kanały dyplomatyczno - wywiadowcze na pewno nadal istnieją, rosyjska ambasada w Polsce też działa, mimo zamknięcia jej kont – zauważa inny nasz rozmówca.