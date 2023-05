800+, darmowe leki i autostrady. Prof. Bugaj: To się nie dopina

Czytaj więcej Polityka Kaczyński obiecuje 800 plus i bezpłatne leki dla dzieci Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę, że od 2024 r. podniesiona zostanie kwota świadczenia wypłacanego w ramach programu Rodzina 500+.

- Jeden procent PKB to w tej chwili będzie chyba w granicach ok. 30 mld zł, więc propozycja Jarosława Kaczyńskiego to jest 1,5 proc. PKB, to jest ogromny skok - powiedział.

- Ja uważam, że każdy z tych postulatów rozpatrywany osobno da się uzasadnić, natomiast suma ich - już nie bardzo, już się nie da - mówił, odnosząc się do obietnic PiS przedstawionych podczas "Programowego Ula Prawa i Sprawiedliwości".



Bugaj: Zabrać 800+ najzamożniejszym

- Ja nie należę do tej grupy ekonomistów, którzy uważają równowagę budżetową za bożka i że nie wolno nic zrobić przeciwko równowadze budżetowej, ale nie wolno zrobić zbyt wiele przeciwko równowadze budżetowej, w szczególności jeżeli mamy dosyć rozpędzoną jednak inflację - zaznaczył Bugaj.

Były poseł zwrócił uwagę, że zadłużenie państwa rośnie poważnie. - Jest to powód do pewnego zaniepokojenia, to nie może trwać tak. I w tych warunkach kumulowanie gigantycznych wydatków publicznych jest wysoce ryzykowne, moim zdaniem przekraczające granice rozsądnego ryzyka - przekonywał.