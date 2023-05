Przejęcie budynku Rosji w Warszawie. Premier Morawiecki: Będziemy pracowali nad kolejnymi

Morawiecki o 800 plus już od czerwca: "Nie gramy do muzyki, którą gra Tusk"

Realizacja obietnic PiS ws. 800 plus czy leków będzie kosztować ok. 26 miliardów złotych - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się też w Polsat News do propozycji Donalda Tuska, by waloryzację 500 plus wprowadzić od czerwca.