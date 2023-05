Wybory w Turcji. Erdogan wciąż jednak górą

Jednak opozycja miała praktycznie nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych i była w stanie prowadzić kampanię wyborczą w terenie, organizując wiece i spotkania wyborcze w sumie bez ograniczeń.

Nawet szalejąca inflacja, drastyczny spadek siły nabywczej ludności, szerząca się korupcja czy niezadowolenia z rządowej akcji mocno spóźnionej pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi nie przeważyły szali na korzyść Kilicdaroglu oraz opozycji.

Waga islamu

– Jest jasne, że to nie sprawy bytowe zadecydowały o wyniku wyborów. W końcu obóz opozycji przebił znacznie obietnicami w tej sprawie prezydenta Erdogana – mówi „Rzeczpospolitej” Ahmed Kulahci z europejskiego wydania dziennika „Hürriyet”. Przypomina, że Kilicdaroglu obiecywał nie tylko budowę tanich domów dla ofiar trzęsienia ziemi, ale także hojne świadczenia dla licznych grup zawodowych oraz emerytów w warunkach zapowiadanej szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Z jego analizy opartej na znaczącej przewadze obozu prezydenckiego w konserwatywnej i przywiązanej do tradycji islamskiej Anatolii wynika, że kurs Erdogana w sprawach religii spotkał się tam ze spodziewanym odzewem rzesz obywateli. Nie bez przyczyny prezydent wygłosił w ostatnim dniu kampanii wyborczej programowe przemówienie w słynnym meczecie Hagia Sophia. W czasach Bizancjum był to kościół zamieniony na meczet po zdobyciu Konstantynopola, by stać się muzeum po ustanowieniu Republiki Tureckiej. Decyzją Erdogana sprzed trzech lat Hagia Sophia znów stała się meczetem, symbolem rezurekcji islamu, jeżeli nie bezpośrednio w życiu politycznym, to społecznym

Nie może więc dziwić, że miliony konserwatywnych Turków zdecydowały się oddać głosy na Erdogana i obóz prezydencki. Bastionem opozycji promującej ścisły rozdział państwa i religii pozostały wielkie metropolie, jak Stambuł, Ankara czy Izmir.

– Można przyjąć, że duża część wyborców uznała za zbyt ryzykowne oddanie głosów na koalicję partii opozycyjnych z braku przekonania, że jest gotowa do rządzenia. Doszła do tego obawa oddania głosu na przedstawiciela mniejszości religijnej alewitów, którym jest Kilicdaroglu – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ilter Turan z Uniwersytetu Bilgi w Stambule. Jego zdaniem nie daje to wiele nadziei na zwycięstwo kandydata opozycji w drugiej turze.