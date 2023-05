- Jeżeli szef Sztabu Generalnego, najważniejszy żołnierz, mówi wprost, że w dniu zdarzenia poinformował o nim, a potem przez pięć miesięcy nie dzieje się nic i Bogu ducha winna kobieta, która jedzie duktem leśnym na koniu, znajduje rakietę, to pokazuje w jakim miejscu jesteśmy jeśli chodzi o polskie państwo. Nasi wrogowie mogą się z tego cieszyć - dodał uzasadniając dlaczego szef MON, wicepremier Błaszczak, powinien podać się do dymisji.

A co z deklaracjami szefa MON mówiącego, że poziom bezpieczeństwa Polski rośnie, w związku z zakupami uzbrojenia dla polskiej armii przez obecny rząd?



- Wszyscy, jako scena polityczna, zgodziliśmy się przyjąć specjalną ustawę, po to, aby wzmocnić obronność Rzeczpospolitej, mimo tego, że przez osiem lat była de facto zawieszona modernizacja polskiej armii, a polski rząd obudził się dopiero wtedy, gdy doszło do inwazji na Ukrainę. A dzisiaj wygląda to tak, że Polska staje się krajem, który nie jest w stanie już pożyczać więcej pieniędzy. Jeśli chodzi o ten specjalny fundusz na obronność, dzisiaj ten fundusz - to jest kuriozum - z informacji, które mamy, pożycza pieniądze komercyjnie. Czyli pożycza pieniądze od głównych banków, na gigantyczny procent, tylko po to, by sfinansować obietnice wyborcze PiS, co może doprowadzić do gigantycznego problemu w przyszłości, gigantycznego zadłużenia na polu obronności - oświadczył.