Turecki politolog: Po wyborach w relacjach z Rosją wielkich zmian nie będzie

Czy polityka prezydenta Erdogana, posługującego się szantażem wobec UE, nie była skuteczna? W przypadku uchodźców uzyskał od Brukseli znaczną pomoc finansową.

Było to podejście transakcyjne nie do utrzymania w warunkach przywrócenia demokratycznych zasad w samej Turcji. Wprawdzie w zamian za powstrzymywanie przebywających w Turcji uchodźców przed podróżą do Europy Turcja otrzymała miliardy euro w formie rekompensaty, lecz była to suma niewspółmierna do kosztów utrzymania uchodźców z Syrii. Ale szantaż tego rodzaju uniemożliwił liberalizację procedur wizowych do państw UE, nie mówiąc już o wprowadzeniu korzystnych zmian w unii celnej pomiędzy Turcją i UE.

Mamy w Europie do czynienia ze wzrostem przekonania, iż UE i Turcja po prostu do siebie nie pasują Prof. Ilter Turan, politolog z uniwersytetu Bilgi w Stambule

Sądzi pan, że Bruksela jest gotowa do szybkiej poprawy relacji z Turcją, nie bacząc na konflikty w niedalekiej przeszłości?

Opozycja poczyniła szereg obietnic, które bez wątpienia będzie się starała realizować. Procesowi normalizacji sprzyjać może poprawa wizerunku Turcji w wypadku zwycięstwa opozycji. Nie oznacza to, że uruchomiony zostanie automatycznie proces zbliżenia. Zwłaszcza że mamy w Europie do czynienia ze wzrostem przekonania, iż UE i Turcja po prostu do siebie nie pasują. Kluczem są tu demokratyczne przemiany w Turcji, które mogą odwrócić ten trend. Warto też pamiętać, że w przeszłości europejskie relacje z Turcją były oparte na względach bezpieczeństwa. A ta sprawa jest w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie niezwykle aktualna. Podobnie było w czasach zimnej wojny.

Czy jest pomysł na poprawę relacji z USA i NATO?