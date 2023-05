W rozmowie z RMF FM rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się m.in. do relacji polsko-rosyjskich. - Mieliśmy ostatnio chociażby grożenie polskiemu ambasadorowi śmiercią - powiedział Łukasz Jasina.

Rzecznik MSZ został dopytany, czy w związku ze wspomnianym przez niego incydentem, do którego doszło na antenie rosyjskiej telewizji, polscy dyplomaci w Moskwie dostali dodatkową ochronę.

- Polscy dyplomaci już są chronieni od roku, od czasu, kiedy zdarzyła się sytuacja z ambasadorem Andriejewem, ale pracujemy nad tym, żeby zadbać o nich jeszcze lepiej - odparł.

Przejęcie budynku szkoły i reakcja Rosji

W sobotę Urząd m.st. Warszawy przejął budynek szkoły należącej do ambasady Federacji Rosyjskiej. Rzecznik MSZ informował, że jest to przejęcie komornicze, które odbywa się na mocy wyroku sądowego. Sąd przyznał Polsce prawo własności do budynku, który, jak uznano, jest od lat nielegalnie wykorzystywany przez rosyjską ambasadę. W związku z tą sprawą ambasada Rosji w Polsce wysłała notę ​​protestacyjną do polskiego MSZ.