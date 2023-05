Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry chce być gotowa do samodzielnego startu w wyborach

Zbigniew Ziobro chce być jednak gotowy do planu B – czyli do samodzielnego startu. To też element samych negocjacji. Jeden punkt przygotowań to właśnie powołanie nowej partii. Już kilka dni temu „Super Express” podał, że powołanie nowej partii wiąże się z kłopotami Solidarnej Polski ze sprawozdaniem finansowym i pytaniem, czy startując samodzielnie, dostałaby subwencję. To sprawia, że Ziobro i jego ludzie uznali, że trzeba powołać nową partię i dokonać zmiany nazwy. Jeden z naszych informatorów z SP zastrzega jednak, że taki ruch był rozważany jeszcze przed decyzją PKW. W ostatnich miesiącach zapadły jednak ostateczne decyzje w tej sprawie.

Drugim elementem przygotowań do negocjacji z PiS jest wspominane wcześniej porządkowanie struktur „w terenie”.

SP zebrała też – jak sama informuje – ponad 500 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem w sprawie obrony polskich lasów. To ma być kolejny sygnał do PiS, że Ziobro jest w stanie startować samodzielnie, co wiąże się z koniecznością zebrania podpisów w co najmniej połowie okręgów wyborczych do Sejmu.

W kontrze do Unii

To wszystko nie oznacza jednak, że Zbigniew Ziobro i jego ludzie stawiają sprawę na ostrzu noża. Wręcz przeciwnie – zarówno jedna, jak i druga strona zapewnia o tym, że emocje są pod kontrolą, a podejście będzie „pragmatyczne”. Politycy Zbigniewa Ziobry zauważyli jednak, że PiS najpierw porozumiał się z Pawłem Kukizem w sprawie list. A jego SP traktuje jako rywala i zagrożenie.