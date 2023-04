Komitet Socjologii PAN: PiS nasila proces niszczenia podstaw ładu demokratycznego

W opublikowanej przez Komitet Socjologii PAN uchwale czytamy, że o procesie niszczenia podstaw ładu demokratycznego świadczą trzy przykłady: projekt ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, forsowane przez rządzących – w roku wyborczym – zmian w ordynacji wyborczej oraz zapowiedziana przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka decyzja dotycząca ograniczenia finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Reklama

W ocenie Komitetu Socjologii PAN, "zabiegi te w błyskawicznym tempie zbliżają nasze państwo do państw autorytarnych".

Czytaj więcej Polityka Prezes PiS: Trzeba podnieść poziom życia tam, gdzie żyje większość Polaków Trzeba podnieść poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków, w mniejszych miastach i na wsi. To jest właśnie sprawa jednej Polski i równości - powiedział w Piekoszowie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS kontynuuje objazd po kraju w ramach akcji "Polska jest jedna - Inwestycje Lokalne".

Wskazano, że komisja do spraw badań wpływów daje władzę wykluczenia ze wspólnoty obywateli organowi, który nie jest sądem. Zmiana ordynacji wyborczej ogranicza równość wyborów, a ograniczenie finansowania Instytutu jest przywróceniem politycznej cenzury badań naukowych.

"Oceniamy podjęte przez rządzących działania jako następny etap procesu, który zmierza do zlikwidowania i n s t y t u c j o n a l n y c h gwarancji swobód obywatelskich i demokracji" - czytamy w uchwale.