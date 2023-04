Chiny: "Wojna z COVID" trafiła do podręczników

Chiny przez blisko trzy lata - od 2020 do końca 2022 roku - stosowała politykę "zero COVID", zakładającą całkowite wygaszanie pojawiających się ognisk zakażeń koronawirusem poprzez stosowanie reżimu ścisłej kwarantanny i lokalne lockdowny. W wielu miejscach ludziom wręcz zakazywano wychodzenia z domów, a żywność i podstawowe środki higieny dostarczała im armia.

W grudniu 2022 roku po pojawieniu się kolejnych ognisk zakażeń i decyzji lokalnych władz, by zastosować reżim ścisłej kwarantanny, wywołały falę protestów w Chinach, co skłoniło władzę do zmiany stosowanej polityki. W efekcie przez kraj przeszła ogromna fala zakażeń koronawirusem.



W Chinach - według oficjalnych danych - po zakażeniu koronawirusem zmarły 120 923 osoby, z czego ok. 115 tys. - po odejściu od polityki "zero COVID". Chiny były jednak oskarżane o zaniżanie tych danych.