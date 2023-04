Paweł Kukiz już ma nową partię

Po co w zasadzie Kukizowi partia? Wchodząc do polityki w 2015 roku, deklarował, że jest „wrogiem patriokracji”. Jednak z czasem zmienił zdanie i zaczął mówić, że wejście do Sejmu w formule bezpartyjnego ruchu było błędem. Chodzi o to, że Kukizowi przepadły wielomilionowe subwencje z budżetu, które – jak wyjaśniał – przydałyby się do realizowania jego zamierzeń programowych. Do ich otrzymywania konieczne jest bowiem posiadanie partii.

Tym razem rockman nie chce popełnić drugi raz tego samego tego błędu. By wywalczyć pieniądze, partia KUKIZ15 musiałaby przekroczyć próg wyborczy 3 proc. bądź wejść do Sejmu, startując w koalicji. I ta druga opcja wydaje się być dużo bardziej prawdopodobna.

Od 2021 roku Kukiz ma porozumienie programowe z PiS, a od tego czasu media stale spekulują, czy wystartuje do Sejmu z list partii rządzącej. Spekulacje nasiliły się na początku kwietnia, gdy Wirtualna Polska ujawniła, że premier Mateusz Morawiecki przyznał związanej z Kukizem Fundacji Potrafisz Polsko prawie 4,3 mln zł dotacji. Zaś kilka dni temu Kukiz wprost przyznał w rozmowie z „Super Expressem”, że chce zawrzeć z Jarosławem Kaczyńskim umowę koalicyjną.

Jarosław Sachajko twierdzi jednak, że wszystko jeszcze jest możliwe. Podkreśla, że wspólny start środowiska Kukiza z PiS uzależniony jest od zakończenia prac w Sejmie nad ustawami o referendum lokalnym i sędziach pokoju. – Niech obywatele zobaczą, jaki będzie tego finał – mówi i dodaje, że spośród najważniejszych projektów, forsowanych przez Kukiza, Sejm przyjął dotąd tylko ustawę antykorupcyjną.

To, czy partia KUKIZ15 wywalczy pieniądze po wyborach, zależy jednak głównie od Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński może nie zgodzić się na koalicję z Kukizem i po prostu umieścić jego działaczy na listach PiS, tak jak np. w 2019 roku było to w przypadku Solidarnej Polski i Porozumienia. Wówczas po wejściu do Sejmu Kukiz nie otrzymałby ani grosza.