Arkadiusz Iwaniak: Lewica będzie w Polsce

A czy inne partie opozycyjne poprą wasz projekt?

Myślę, że znajdziemy poparcie. Gdy zaczęliśmy przedstawiać opinii publicznej nasz pomysł, to zaraz usłyszeliśmy, że PSL ma podobny projekt. Donald Tusk powiedział, że PO także pracuje nad zbliżonym rozwiązaniem. Nikt przed wyborami nie stanie i nie powie, że nie poprze tego projektu, ponieważ dotyczy on bardzo dużej grupy społecznej – seniorów. Na ten projekt czeka 1,5 mln wdów i wdowców. Od 2012 roku staramy się uchwalić tę ustawę, to nie jest zwykła kiełbasa wyborcza. W trakcie naszej letniej trasy rozmawialiśmy o wielu projektach dla seniorów, ale to właśnie ten skupił na sobie największe zainteresowanie.

Jak teraz ocenia pan współpracę między opozycją w Sejmie?

Dalej rozmawiamy o pakcie senackim, który jest podstawą naszej współpracy. Musimy przekonać wyborców, że warto pójść do wyborów i zagłosować na partie, które wchodzą w skład demokratycznej opozycji. Nie ma żadnej kłótni na opozycji, tylko oczywista rywalizacja. Każdy walczy o jak największe poparcie, to naturalne. Jesteśmy umówieni, że nie podbieramy sobie ludzi i nie zabieramy pomysłów programowych.

A co z marszem 4 czerwca? Platforma Obywatelska kieruje zaproszenie szeroko.

Przyjmujemy to zaproszenie i na pewno się na nim pojawimy, bo jest to nasza wspólna sprawa. Mamy jeszcze marsz 1 maja, w którym będziemy chcieli się odnieść do naszych symboli. 1 maja to święto ludzi pracy i data przystąpienia Polski do UE. Będziemy chcieli to zamanifestować i przedstawić.