Kierwiński: Glapiński? Jeśli wygramy, będziemy go wyprowadzać z NBP

Odnosząc się do sytuacji związanej z importem zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy, polityk powiedział, że ostatnie posunięcia rządu nie są żadnym sukcesem. - Dziś mówią, że zrealizują to, co obiecywali już 10 miesięcy temu. Tymczasem przewożą zboże z granicy ukraińskiej na wybrzeże do portów przeładunkowych. Okazało się, że to zboże się rozpłynęło. Albo ktoś je ukradł, albo na lewo zarobił. Trzeba nazywać sprawy po imieniu. To są intelektualni impotenci, skoro tak prostej czynności jak logistyka nie potrafią zrealizować - podkreślił.

Kierwiński przekazał także, że Donald Tusk oczekuje debaty z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS jego zdaniem „nie chce takiej konfrontacji”. - Kaczyński się boi, on panicznie boi się Tuska - ocenił.

Polityk mówił także o marszu zaplanowanym na 4 czerwca. Jak podkreślił polityk, nie jest to wydarzenie PO, lecz forma manifestacji przeciwko "władzy PiS-u". - Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy nie godzą się na to, co dzieje się w Polsce, którzy nie godzą się na inflację, drożyznę, złodziejstwo, kolesiostwo - zaznaczył.