Czarzasty był pytany o poparcie przez Lewicę w Parlamencie Europejskim programu "Fit for 55" ("Gotowi na 55"), co wiązać się będzie ze wzrostem cen samochodów spalinowych, prądu, cen ogrzewania mieszkań i biletów lotniczych.

Reklama

Czarzasty: Wierzę w zmiany klimatu, trzeba działać

- Należę do ludzi, którzy wierzą w to, że produkcja gazów cieplarnianych, która nie będzie ograniczana, doprowadzi do zmiany klimatu na świecie. Zmiana klimatu na świecie to roztapiające się lodowce, olbrzymie tereny wysuszone, to migracja ludności. Jednym słowem, i wierzę w to, moja wnuczka może żyć w świecie, który upadnie i przestanie być - odparł wicemarszałek Sejmu.

- Wierzę w ten scenariusz, Lewica również wierzy w ten scenariusz. Wierzą w to naukowcy. Jeśli ktoś w to wierzy to musi wiedzieć o jednej rzeczy: trzeba zmniejszać emisję gazów cieplarnianych - dodał.

Na uwagę, że emisja gazów cieplarnianych jest problemem nie tylko w UE, ale też w Chinach, Indonezji, Indiach, Rosji, USA, Czarzasty odparł, że "dlatego Nowa Lewica głosowała np. za tym, aby została wprowadzona opłata graniczna węglowa". - Wiemy o tym, że UE produkuje tylko 7 proc. gazów cieplarnianych. Te 7 proc. to już jest dobry początek, zostało tylko 93 - dodał.