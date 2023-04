Cios w opozycję białoruską

Profesor Šarūnas Liekis, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, uważa, że Sejm ostatecznie uzbiera głosy i odrzuci propozycje prezydenta. – Ta ustawa sama w sobie jest zła i nie wiem, skąd się w ogóle wzięła. Uważam, że nie można wprowadzać takich ograniczeń dla przedstawicieli poszczególnych narodowości, bo to oznaczałoby dyskryminację. Jeżeli ktoś spełnia warunki prawne i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, to musi mieć prawo do osiedlenia się na Litwie. Każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, a nie zbiorowo – mówi „Rzeczpospolitej” Liekis. – Trzeba myśleć, jak zintegrować tych ludzi z litewskim społeczeństwem. Bo ci, którzy np. uciekli przed reżimem Łukaszenki, szybko nie powrócą do domu. Wygląda na to, że szybko reżim na Białorusi nie padnie, jeżeli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się w Moskwie – dodaje. Przyznaje też, że nie bez znaczenia pozostają też napięte relacje prezydenta z rządzącą konserwatywną koalicją.

Woda na młyn propagandy

W wileńskim biurze Cichanouskiej nie kryją oburzenia prezydencką decyzją. – Niestety, zabrakło komunikacji. Problem polega na tym, że dominuje narracja, która stawia znak równości pomiędzy reżimem a szeregowymi Białorusinami. W lokalnych mediach ciągle się mówi, że Białorusini są agresorami, że też napadli Ukrainę. A my tłumaczymy, że agresorem jest reżim, a nie Białorusini. Musimy też odróżniać Białorusinów walczących o wolność od ludzi wspierających dyktatora – mówi „Rzeczpospolitej” Franak Wiaczorka, główny doradca Cichanouskiej. Uważa, że ostatecznie takie ograniczenia nie dotkną Białorusinów.

– Podobnymi nieodpowiedzialnymi decyzjami własnoręcznie wpychają Białorusinów do ruskiego miru. To woda na młyn propagandy Łukaszenki i Putina, która twierdzi, że świat demokratyczny nie czeka na Białorusinów – mówi „Rzeczpospolitej” opozycyjny białoruski politolog dr Paweł Usow. – To też pokazuje, że dzisiaj białoruskie siły demokratyczne nie mają już żadnych narzędzi wpływu na decyzje, które podejmowane są w Wilnie czy Brukseli. W takiej sytuacji cały ruch demokratyczny powinien wydać wspólne oświadczenie, ale nie ma jedności – dodaje.