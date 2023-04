Z zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy można wyjść z twarzą

Wielu w Polsce wskazuje, że to problem wyolbrzymiony na użytek kampanii wyborczej. W Brukseli świetnie wiedzą, że w Polsce będą wybory. Ale Komisja to instytucja polityczna i w swoich działaniach ma do czynienia z rządami złożonymi z polityków. Gdy dwa miesiące temu Niemcy nieoczekiwanie wycofały się z poparcia dla nowego prawa przewidującego zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r., krytycy Niemiec grzmieli, że to rzecz niesłychana: nie zdarzyło się, aby państwo wycofało swoje poparcie na ostatnim etapie procedury legislacyjnej, po uzgodnieniu wspólnego stanowiska z Parlamentem Europejskim. Komisja z krytyką się wstrzymała i wynegocjowała kompromis, który pozwolił Niemcom wyjść z twarzą z tego sporu. Dla koalicyjnego rządu, gdzie w jedną stronę ciągną ekologiczni Zieloni, w drugą popierający przemysł motoryzacyjny liberałowie, a w środku próbują lawirować socjaldemokraci kanclerza Olafa Scholza, każda decyzja na poziomie unijnym jest wyzwaniem. To może denerwować, ale wielu próbuje też to zrozumieć.

Krytycy wskazują, że decyzja Polski uderza w Ukrainę i dlatego Bruksela powinna zdecydowanie zareagować. Ale właśnie ukraiński kontekst powoduje, że KE zależy na polubownym rozwiązaniu sporu. Nie chce doprowadzić do pęknięć w jednolitym do tej pory unijnym froncie sprzeciwu wobec Rosji i poparcia dla Ukrainy. A jednocześnie widzi, że ma do czynienia z krajem, który wiele dla Ukrainy poświęcił. To Polska przyjęła najwięcej uchodźców, to my jesteśmy w czołówce rankingu pomocy wojskowej, to przez Polskę płynie broń i jeżdżą do Ukrainy unijni politycy. Gdyby zakaz jednostronnie wprowadziły tylko Węgry, kraj od początku wręcz prorosyjski, reakcja Brukseli byłaby z pewnością bardziej zdecydowana.

Wszystko to może się oczywiście zmienić, jeśli Polska będzie uparcie trwała przy tym zakazie. Na razie zachowanie PiS jest traktowane jako radykalny instrument nacisku na Brukselę: więcej pieniędzy, więcej kontroli na granicy, dodatkowa infrastruktura umożliwiająca wywiezienie zboża z naszego kraju. I wynegocjowanie porozumienia o kolejnym roku liberalizacji handlu z Ukrainą z silniejszymi mechanizmami kontroli. To pozwoliłoby PiS ogłosić sukces, UE zachować jedność, a Ukrainie utrzymać dostęp do unijnego rynku.