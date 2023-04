PiS obroniło ministra Czarnka. Wniosek o wotum nieufności odrzucony

- Wniosek o odwołanie Czarnka to także ważny wniosek drodzy maturzyści, którzy jeszcze na kilka miesięcy przed egzaminami nie mieliście pojęcia na jakich zasadach będziecie je zdawać, bo szkoła Czarnka jest pogrążona w permanentnych chaosie, mówię także w imieniu dyrektorów gospodarzy szkół których Czarnek uporczywie próbuje a to straszyć więzieniem, a to zamieniać ich strażników partyjnej linii szkole – mówiła dalej.

- Ten wniosek jest w imieniu wszystkich przyzwoitych ludzi, których oburza to, że Czarnek lekką ręką rozdaje dziesiątki nieswoich milionów swoim partyjnym kolegom i to w czasie, gdy ponad 300 tys. dzieci wciąż żyje w skrajnym ubóstwie w biedzie i głodzie które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Na bezpłatny szkolny posiłek dla takich dzieci czarnych pieniędzy nie znajduje, ale znajduje na apartamenty w Lublinie i wille na Mokotowie dla swoich kumpli z partii i parafii – dodała Dziemianowicz-Bąk.

Czytaj więcej Oświata Sondaż: Przemysław Czarnek najgorszym ministrem edukacji ostatnich lat. Najlepszego trudno wskazać Aż 60 proc. ankietowanych nie jest w stanie wybrać najlepszego ministra edukacji ostatnich 18 lat. Jeśli chodzi o najgorszego, niekwestionowanym liderem jest obecny szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek - wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

- Na każdym spotkaniu, gdziekolwiek jesteśmy, słyszymy od ludzi: minister Czarnek musi odejść, nie chcemy, aby niszczył przyszłość naszych dzieci i wnuków, protestujemy przeciwko indoktrynacji i upolitycznieniu szkoły, przeciwko marnym płacom nauczycieli, przeciwko traktowaniu edukacji jako łupu politycznego PiS i trampoliny do osobistej politycznej kariery ministra - mówiła z kolei Krystyna Szumilas z KO, minister edukacji w latach 2011-2013 - To mówią ludzie. Dlatego złożyliśmy ten wniosek i podpisały się pod nim wszystkie kluby i koła opozycji demokratycznej. Bo dla nas jest to projekt obywatelski, bo proszą nas o to obywatele, których pan minister i posłowie PiS nie chcą słuchać – tłumaczyła. Wskazała przy tym, że „to nie dobro ucznia jest priorytetem dla ministra, a program partii i wykonywanie go za wszelką cenę i wbrew wszelkiemu rozsądkowi”. - Bo choć minister głośno krzyczy „precz z komuną”, to myśli i działa zgodnie z filozofią tamtego systemu i hasłem „program partii programem narodu” – zwróciła uwagę.



Sam Czarnek z mównicy sejmowej ocenił, że wniosek o wotum nieufności wobec niego to „teatr”. - Muszę powiedzieć, że nas uspokoił bardzo, bo to tylko oznacza, że rzeczywiście to my mamy rację. Żadnych argumentów merytorycznych, same manipulacje, same fałszerstwa i chwalenie się tym, że pensja minimalna była o 100 proc. niższa za rządów Platformy Obywatelskiej - przekonywał.



– Ja chcę państwu pokazać teraz realny świat. Bo to, że państwo napisaliście ten gniot pełen błędów 38 na sześciu stronach, to jest jasne. Ale dlaczego tam kłamiecie i myślicie, że społeczeństwo tego kłamstwa nie usłyszy? - pytał. Prezentował też wykresy, z których miało wynikać, że za jego rządów wzrosła subwencja oświatowa. Dopytywał też wnioskodawców, co dzieje się z subwencją na poziomie samorządowym, skoro - zdaniem opozycji - nie dociera ona do szkół - Was się trzeba bać i was się boją Polacy. Boją się o swoje dzieci - przekonywał, stwierdzając, że gdyby politycy opozycji „nie daj Boże kiedyś rządzili edukacją”, to „rozwalą nam nasze dzieci, rozwalą nam naszą młodzież, całkowicie (ją) zdemoralizują”. - Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje. I na to wam nie pozwolimy - zapowiadał.