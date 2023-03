Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie meczu Ruch Chorzów - Wisła Kraków, który nie odbędzie się na Stadionie Śląskim, ponieważ nie doszło do porozumienia w sprawie ubezpieczenia w przypadku ewentualnych strat materialnych.



Władze klubu nie zdołały się w tej sprawie porozumieć z zarządcą stadionu, którym jest Sejmik województwa śląskiego.



Decyzja władz województwa rozsierdziła kibiców, a oliwy do ognia dolał szef rządu.

"Mecz I Ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków może jeszcze się odbyć na Stadionie Śląskim! Stadion Śląski, którego właścicielem jest Marszałek Chełstowski, nie był w stanie zabezpieczyć obiektu, strony nie doszły do porozumienia" - napisał Morawiecki.

Premier wezwał marszałka województwa, aby "nie blokował działań państwa".

"Jesteśmy w stanie ubezpieczyć odpowiednie elementy na stadionie" - napisał Morawiecki.



Wpis premiera Morawieckiego nie czekał długo na reakcję marszałka województwa śląskiego.

"Morawiecki nie kłam! Dam ci krótką lekcję" - pisze Jakub Chełstowski. " Stadion Śląski to spółka zgodnie z KSH. To zarząd spółki prowadzi negocjacje, nikt tutaj ręcznie nie wpływa na decyzje zarządów. Tak jak u was".

"W końcu interesujesz się sprawami Śląska? Choć dawno Ciebie tutaj nie było" - napisał Chełstowski.



Marszałek zwrócił też uwagę, że minister sportu Kamil Bortniczuk cofnął dotację 5,5 mln złotych, która była przeznaczona na modernizację oświetlenia Stadionu Śląskiego.



"Gdzie wtedy byłeś? Moje drzwi zawsze są otwarte na dialog, nie tak jak u twojego Wojewody" - pisze marszałek.