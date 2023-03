- Jesteśmy w grupie tych państw, które będą razem kupować i dostarczać Ukrainie amunicję - oznajmił Mateusz Morawiecki.

- Wojna niestety rządzi się swoimi prawami. Dziś tych pocisków artyleryjskich, rakietowych wystrzeliwana jest taka ilość, że to jest ciężkie do wyobrażenia. Ja podam te liczby dziennie: Ukraińcy używają 2 do 5 tysięcy, nawet 6 tysięcy pocisków, a Rosjanie 20 do 60 000 pocisków - powiedział premier i zadeklarował, że polskie zakłady zbrojeniowe wzmocnią produkcję.

W poniedziałek przyjeżdża do Polski komisarz do spraw przemysłu, Thierry Breton, który między innymi odwiedzi zakłady zbrojeniowe DEZAMET S.A. - W tym zakładzie i w innych miejscach Polski będziemy stawiali nowe linie technologiczne do produkcji amunicji. - powiedział Morawiecki. - Będziemy starali się zwielokrotnić produkcję tak szybko, jak to możliwe. (...) W czwartek rozmawiałem dłużej z kanclerzem Scholzem i rozmawialiśmy również właśnie o amunicji. On mi powiedział, że chce, aby dwie największe firmy prywatne jak najszybciej, ze wsparciem państwa niemieckiego w tym przypadku, mogły rozpocząć zwiększoną produkcję amunicji. My chcemy również to samo robić.

- Mamy jeszcze trochę amunicji postsowieckiej, której i tak w mniejszym stopniu będziemy potrzebowali. Kiedy my mówimy o przekazywaniu amunicji, to przekazujemy nie tę, która jest nam najbardziej potrzebna, ale tę, która jest bardzo użyteczna na polu walki z Rosją na wschodzie Ukrainy, ponieważ Ukraińcy mają tego typu rodzaje broni, do której mogą stosować tę amunicję - dodał premier.