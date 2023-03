Mucha została zapytana o to, w jakie formule wyborczej opozycja powinna pójść do wyborów.

- W naszym przekonaniu najlepszy wynik dadzą nam dwie bloki wyborcze. To pokazuje większość badań socjologicznych, które zostały przeprowadzone w ostatnim czasie - stwierdziła parlamentarzystka.

Czytaj więcej Polityka Sasin: Wspólna lista opozycji? Egzotyczne przedsięwzięcie - Nie boję się, że powstanie wspólna lista opozycji. Sondaże, które mówią o tym, że ona się sprawdzi, to raczej szantaż w stosunku innych partii opozycyjnych, które nie chcą jednej listy z Donaldem Tuskiem. I wcale się nie dziwię, że nie chcą, bo można powiedzieć, że Tusk jest liderem braku wiarygodności - powiedział na antenie radiowej „Trójki” wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Posłanka przekonywała, że "bycie tylko i wyłącznie anty-PiS-em i totalną opozycją jest złym pomysłem". - Ludzie nie wybierają antyprogramu, tylko propozycje, wizje, coś, co się im przedstawia jako program. Donald Tusk cały czas powtarza, że "anty-PiS" jest wystarczającym programem, ale to nieprawda, to stanowczo za mało - podkreśliła polityk.

Mucha odniosła się także do usterki dachu na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

- Stadion ma 10-11 lat. W moim przekonaniu, jeśli byłby dobrze prowadzony, czyli też przeglądy byłyby rzeczywiście na bieżąco dobrze wykonywane, to nie miała tego typu sytuacja prawa się wydarzyć. Zbudowaliśmy naprawdę bardzo dobry obiekt pod względem technologicznym, pod względem zaplanowania go i jego użyteczności - uważa.

- W ostatnich latach nie było tam jednak dobrego nadzoru właścicielskiego - dodała.

Posłanka stwierdziła, że "marzy o zmianie pokoleniowej w polskiej polityce". - Taką zmianą jest pokolenie, które się urodziło w latach 70-dziesiątych, czyli tacy ludzie jak Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Władek Kosiniak-Kamysz. Jestem głęboko przekonana, że są oni się w stanie dogadać i przełamać polaryzację, która jest widzimy na polskiej scenie politycznej - podkreśliła.