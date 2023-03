Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 390 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Rosja poniesie odpowiedzialność za każdy atak na Ukrainę, za każde zniszczone życie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

"Komitet Śledczy Rosji wszczął sprawę karną przeciwko prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Karnego Karimowi Ahmadowi Khanowi, sędziom MTK Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala i Sergio Gerardo Ugalde Godinezowi" - poinformował w poniedziałek Komitet Śledczy Rosji.

Reklama

Rosyjski organ, który jest odpowiedzialny za badanie poważnych przestępstw, ogłosił, że nie ma podstaw do odpowiedzialności karnej ze strony prezydenta Rosji i argumentował, że głowy państw mają immunitet od jurysdykcji innych krajów.

Rosyjska akcja jest symbolicznym gestem sprzeciwu w odpowiedzi na nakaz wydany przeciwko Putinowi.

Nakaz aresztowania Putina

W komunikacie, opublikowanym przez MTK, można przeczytać, że rosyjski przywódca jest oskarżany o „odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Miedwiediew grozi sędziom MTK. "Patrzcie uważnie w niebo" Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. "Niestety, panowie, każdy kroczy pod Bogiem i rakietami. Można sobie wyobrazić użycie hipersonicznego pocisku z Morza Północnego na haski sąd" - napisał.

„Zbrodnie miały być popełniane na terytorium okupowanym na Ukrainie co najmniej od 24 lutego 2022 r. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi osobistą odpowiedzialność karną za wyżej wymienione przestępstwa, za bezpośrednie popełnienie czynów, wspólnie z innymi osobami i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za niewłaściwą kontrolę nad podwładnymi cywilnymi i wojskowymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, i którzy znajdowali się pod jego skuteczną władza i kontrolą na podstawie odpowiedzialności zwierzchniej” - głosi oświadczenie MTK.

Czym jest Międzynarodowy Trybunał Karny i co oznacza nakaz aresztowania

Wniosek o aresztowanie Władimira Putina oznacza, że każde państwo będące stroną Statutu Rzymskiego, jest zobowiązane do zatrzymania oskarżonego, jeśli taka osoba w danym kraju by przebywała, i przekazania go prokuratorom z MTK. „Teraz, jeśli Putin opuści Rosję, zostanie aresztowany i przekazany MTK. Światowi przywódcy zastanowią się dwa razy, zanim uścisną mu dłoń lub usiądą z Putinem przy stole negocjacyjnym” - napisał Andrij Kostin.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Nakaz aresztowania Putina. Kreml: Zachowujemy spokój Kreml "zachowuje spokój" w kontekście "wrogich manifestacji" wymierzonych w prezydenta Rosji Władimira Putina - tak Dmitrij Pieskow odpowiedział na pytanie o nakaz aresztowania Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (jego jurysdykcji Rosja nie uznaje).

Od 2021 roku przewodniczącym MTK jest Polak, Piotr Hofmański. Prawo międzynarodowe zabrania okupantom przemieszczania ludności cywilnej z terytorium, na którym mieszkają, na inne terytoria - powiedział w nagraniu, opublikowanym przez Trybunał. - Dzieci korzystają ze szczególnej ochrony na mocy Konwencji Genewskiej - podkreślił, zaznaczając jednocześnie, że wykonanie nakazu nie będzie proste. - Jako trybunał, sędziowie wydawali nakazy aresztowania. Wykonanie zależy od współpracy międzynarodowej – powiedział.

MTK osądza osoby fizyczne. W Hadze jest jeszcze Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości sądzący państwa. Ukraina wystąpiła już w nim przeciw Rosji.