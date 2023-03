PO, Lewica oraz tworzący się blok PSL–Hołownia prowadzą obecnie własne i samodzielne kampanie. Np. w najbliższym czasie Lewica odwiedzi województwo łódzkie, Koalicja Obywatelska – Śląsk. Trwają też prace nad umową polityczną, która ma definiować współpracę Polski 2050 i PSL. Jak wynika z naszych informacji, taka umowa może powstać jeszcze w tym miesiącu.

Reklama

Politycy Szymona Hołowni chcą, by była transparentna i publiczna i zawierała wszystkie kluczowe informacje i szczegóły – w tym finansowanie i podział okręgów wyborczych. – To będzie nowa jakość w polskiej polityce – mówi nam ważny polityk Polski 2050.

Politycy PSL i Polski 2050 otwarcie mówią, że ich projekt – który może poszerzyć się o nowe środowiska, w tym te związane z samorządem – jest obliczony nawet na 18–20 proc.

Nasi rozmówcy z Polski 2050 i PSL twierdzą, że od jałowej rozmowy o listach dużo ważniejsze jest pokazanie wyborcom już teraz, że opozycja będzie potrafiła stworzyć rząd – i to przede wszystkim na płaszczyźnie programowej. To ma być jeden ze środków, które zapobiegną demobilizacji wyborców opozycji przed jesiennymi wyborami. Inny to uzgodnienie swoistego „paktu o nieagresji” między partiami różnych bloków. Zdaniem naszych informatorów to kluczowe sprawy, które mogą zdecydować o tym, czy opozycja będzie w stanie wygrać wybory – i to niezależnie od tego, w jakim kształcie wystartuje.

Reklama

Ale to wszystko nie przesądza, że obecny format – KO, PSL–Hołownia, Lewica – czyli trzy bloki opozycji sejmowej – będzie ostatecznym. To przekonanie, które wynika z rozmów „Rzeczpospolitej” z politykami wszystkich wspomnianych wyżej opcji.

Jak więc będą przebiegać kolejne tygodnie i miesiące zakulisowych rozmów? Niektórzy nasi rozmówcy nie wykluczają, że aby przełamać obecną sytuację, dojdzie do większej konsolidacji opozycji – najpóźniej w czerwcu.

Z naszych rozmów z politykami wynika, że jeden z możliwych wariantów to powrót do koncepcji PO–PSL–Polska 2050, czyli stworzenie „bloku centrowego”. W tej sytuacji obok startowałaby Lewica. Wariant „jednej listy” jest jeszcze teoretycznie brany pod uwagę. Ale mało kto z naszych rozmówców w niego wierzy. Inna sytuacja to potencjalna współpraca wyborcza PO i Lewicy. – Wszystko może się zdarzyć – mówi jeden z naszych informatorów z Lewicy.