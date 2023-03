Dziś Sejm przyjął uchwałę, w której po emisji w TVN24 materiału "Franciszkańska 3" zapowiada "obronę dobrego imienia Jana Pawła II".

Reklama

W niespodziewanym orędziu marszałek Witek zwróciła się do Polaków mówiąc o zasługach Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II dla Rzeczpospolitej i narodu.



Czytaj więcej Polityka Sejm w uchwale potępił "haniebną nagonkę" na Jana Pawła II Sejm większością głosów przyjął uchwałę "w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II". Wcześniej projekt przyjęła sejmowa komisja kultury. Głosowanie poprzedziła ostra kłótnia na sali obrad.

- Święty Jan Paweł II był dla Polaków światłem wolności. Jego słowa „nie lękajcie się” pozwoliły, by zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, naszej ziemi, Polski. Zdjął kajdany kłamstwa, zła i zniewolenia. Odnowił ducha i dał siłę do walki. My, Polacy jesteśmy odważnym i mądrym narodem. Trwamy w naszej tysiącletniej historii bez przypadku. To nasza wiara i wartości dały nam siłę, by mimo przeciwieństw losu, złych idei wytrwać we własnym państwie, we własnym narodzie, na własnej ziemi - mówiła Witek w orędziu.

Zapewniła, że "naród nie da się zmanipulować, podobnie jak nie dał się zmanipulować, gdy "Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę, KGB próbowało go zabić".

Reklama

- Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszej kulturowej tożsamości - powiedziała Witek.

Witek stwierdziła, że komuniści dobrze wiedzieli, że Jan Paweł II jest tożsamością, fundamentem i spoiwem" narodu, dlatego tak usilnie chcieli go zniszczyć za życia.

- Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie - powiedziała marszałek Sejmu



Witek zapewniła, że Jan Paweł II jednoczy i spaja Polaków, "jest tym zasadniczym ogniwem – światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym „nie”.

"Bo niezależnie o tego, w co wierzymy i jakie mamy poglądy, są dla nas wspólne insygnia tożsamości. Jest nasz orzeł biały, nasza biało czerwona flaga, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i portret Jana Pawła II. W najsmutniejszych czasach, to te symbole trzymały nas przy życiu, trzymały Nas razem, dawały nadzieję na wolną, niepodległą Polskę” – mówiła Witek.

Reklama

Podziękowała tym parlamentarzystom, którzy wystąpili przeciwko "haniebnym próbom niszczenia" Jana Pawła II i poparli uchwałę w głosowaniu.

- Stanęli w ten sposób po stronie dobra. Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolność Świętym Janie Pawle II – zakończyła Witek.