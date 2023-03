Zgorzelski mówił o szansach wyborczych opozycji w zbliżających się wyborach parlamentarnych.



- Gdyby dziś odbyły się wybory w Senacie mamy 65 mandatów, a w Sejmie rządzimy - taka jest dzisiaj prawda - przekonywał Zgorzelski.

- Dziś wygra się wtedy, gdy sięgnie się po dwa segmenty wyborców: niezdecydowani i ci, którzy nie chodzą na wybory. Wszystko inne jest już tak obudowane w bańkach, że tak naprawdę nie ma o czym gadać - stwierdził też polityk PSL.

Zgorzelski przekonywał, że PSL z Polską 2050, partie, które coraz bliżej współpracują, mają obecnie ok. 16 proc. poparcia. - Jak do tego dołoży się 30 proc. Platformy to jest 46 proc., które daje zwycięstwo - wyliczał.

A kiedy PSL i Polska 2050 ogłoszą wspólny start w wyborach parlamentarnych?

- Jeżeli w ogóle to się stanie to pomiędzy świętami a majówką - odparł. Jak dodał taką decyzję, jeśli zapadnie, ogłoszą liderzy obu ugrupowań, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.



A co ze słowami Marka Sawickiego, który w rozmowie z "Do Rzeczy" nie wykluczył koalicji z PIS?

- Oj Marek, Marek. Taki doświadczony polityk, a o jeden most za daleko, czasami się zdarza - odparł Zgorzelski.



Czy to oznacza, że koalicja PSL z PiS po wyborach jest niemożliwa?



- Nie, takiej możliwości nie ma. Głos Marka Sawickiego jest odosobniony, a można nawet powiedzieć - pojedynczy - zapewnił wicemarszałek Sejmu.



Zgorzelski był też pytany o słowa szefa klubu PO, Borysa Budki, o stanowisku PSL i Polski 2050 ws. aborcji (obie partie chcą referendum, które rozstrzygnęłoby kwestię przepisów w tej kwestii). Budka stwierdził, że "jeśli zaraz po wyborach chce się robić referendum w kluczowych tematach, bo nie ma się własnego zdania, to po co zawracać głowę wyborcom i startować".

- Mocarny Borys się odezwał i krytykuje teraz nas - ironizował Zgorzelski. - Parlament jest dużo bardziej konserwatywny niż wyborcy i społeczeństwo. Jest lepiej jeśli 231 facetów zdecyduje o tym, czy naród? - pytał.