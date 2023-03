- Pan minister (Przemysław) Czarnek mówi, że "Willa plus" to świetnie przygotowany program. A ja chcę powiedzieć, że "Cela plus" będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w rozmowie z TVN24.

Tusk wypowiadał się na temat tzw. programu "Willa plus", czyli konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", w ramach którego resort kierowany przez Przemysława Czarnka (PiS) przeznaczył 40 mln zł na wsparcie ponad 40 organizacji. Ponieważ niektóre dotacje dotyczyły zakupu nieruchomości, w tym w Warszawie, część mediów określa sprawę jako "program Willa plus".

- Ośmiornica, innego słowa tutaj nie znajduję. Wszędzie jest szwagier, znajomy siostry, mąż, narzeczona. Wszystko, co ich łączy to PiS, nadzwyczajna pazerność na pieniądze, gigantyczne awanse, nieuzasadnione dotacje - mówił m.in. o tym programie Tusk.

- Tak jak krzywdy ludzkie będą naprawione, tak wszyscy, którzy już bez żadnych zahamowań rozkradają publiczne pieniądze, muszą za to odpowiedzieć - zadeklarował. Dodał też, że "pazerność PiS-u to jest istota, filozofia, sedno działania PiS-u, a wcześniej Porozumienia Centrum".

Słowa przewodniczącego PO skomentował m.in. poseł PiS, Radosław Fogiel, w rozmowie z Interią. - Tusk dawał do zrozumienia, że jeśli nie zdobędą władzy w wyborach, to wyjdą na ulice. Dziś po raz kolejny zapowiada represje. To pokazuje, że mentalnie tym ludziom jest bliżej do jakichś reżimów czy junt wojskowych, a nie demokratycznych systemów - stwierdził.

- Druga strona nie ma argumentów, więc próbuje rozhuśtać emocje, także takimi stwierdzeniami - stwierdził z kolei Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA w rozmowie z Radiem Zet.



O ocenę słów Tuska spytaliśmy uczestników sondażu SW Research dla rp.pl.

47,1 proc. respondentów oceniło słowa przewodniczącego PO pozytywnie.

26,9 proc. ankietowanych ocenia wypowiedź o "Celi plus" negatywnie.

26 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



- Więcej niż połowa badanych (55%) w wieku powyżej 50 lat oraz taka sama część osób posiadających wyższe wykształcenie dobrze ocenia słowa Donalda Tuska o programie „Cela plus”. Sześciu na dziesięciu respondentów z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz nieco mniejszy odsetek badanych (58%) z miast o wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców ma pozytywną opinię o postulacie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności osób używających publicznych pieniędzy niewłaściwie - mówi Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28 lutego - 1 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.